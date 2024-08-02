Появились подробности о похищенной в Москве родственниками из Дагестана студентке

«Марем»: похищенную в Москве студентку нашли живой у родственников в Кизилюрте

Студентку медицинского колледжа Айшат Магомедову, которую похитили в Москве родственники из Дагестана, нашли живой в Кизилюрте. Такие подробности появились в Telegram-канале «Марем».

Подруга девушки поделилась видеокадрами с сотрудницей полиции в районе Люблино, на которых у студентки видны кровоподтеки на руках и лице.

Инспектор, по словам девушки, в побоях не увидела ничего необычного. Работница правоохранительных органов сочла, что студентка могла подвергнуться избиению из-за обычаев.

Адвокату похищенной девушки также намекнули, что от ее заявления в правоохранительные органы не будет никакого толка.

О том, что студентка Магомедова пропала, стало известно 31 июля. В столице она проживала в квартире вместе с тетями. Ее родители остались в Дагестане.

В Москве родственницы часто ругали девушку за своенравность и оскорбляли, если та отказывалась выполнять их просьбы. Девушка устала терпеть нападки и съехала к подруге в коммунальную квартиру. Оттуда ее и выкрали родственники силой.