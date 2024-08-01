Студентку медколледжа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана

«Осторожно, новости»: в Москве студентку силой выкрали родственники из Дагестана

Студентку медицинского коллежа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По информации издания, 18-летняя девушка пропала 31 июля. В столице она проживала в квартире вместе с тетями. Ее родители остались в Дагестане.

В Москве родственницы часто ругали девушку за своенравность и оскорбляли, если та отказывалась выполнять их просьбы. В какой-то момент студентка не стерпела и съехала к подруге в коммуналку в район Люблино.

После этого девушка решила сменить сим-карту, однако иногда она все же связывалась с матерью и рассказывала о том, что происходит в ее жизни. Семья сумела вычислить местонахождение студентки и организовала за ней слежку.

Подруга, которая приютила беглянку, пояснила, что дядя и отец атаковали студентку сообщениями. В них они угрожали девушке расправой, а также писали, что она опозорила их род.

В июне мать и тетя ворвались в коммунальную квартиру и устроили скандал. Студентка сумела их успокоить и выстроить с ними конструктивный диалог. Тогда они даже позволили девушке жить отдельно.

Однако уже в конце июля к студентке вломились отец и дядя. Без лишних разговоров они нашли ее паспорт и вытолкали из квартиры без одежды.

Соседи вызвали сотрудников полиции, однако наряд так и не приехал. Сейчас о местонахождении студентки ничего неизвестно.

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