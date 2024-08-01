Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 1 августа 2024Россия

Студентку медколледжа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана

«Осторожно, новости»: в Москве студентку силой выкрали родственники из Дагестана

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Студентку медицинского коллежа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По информации издания, 18-летняя девушка пропала 31 июля. В столице она проживала в квартире вместе с тетями. Ее родители остались в Дагестане.

В Москве родственницы часто ругали девушку за своенравность и оскорбляли, если та отказывалась выполнять их просьбы. В какой-то момент студентка не стерпела и съехала к подруге в коммуналку в район Люблино.

После этого девушка решила сменить сим-карту, однако иногда она все же связывалась с матерью и рассказывала о том, что происходит в ее жизни. Семья сумела вычислить местонахождение студентки и организовала за ней слежку.

Подруга, которая приютила беглянку, пояснила, что дядя и отец атаковали студентку сообщениями. В них они угрожали девушке расправой, а также писали, что она опозорила их род.

В июне мать и тетя ворвались в коммунальную квартиру и устроили скандал. Студентка сумела их успокоить и выстроить с ними конструктивный диалог. Тогда они даже позволили девушке жить отдельно.

Однако уже в конце июля к студентке вломились отец и дядя. Без лишних разговоров они нашли ее паспорт и вытолкали из квартиры без одежды.

Соседи вызвали сотрудников полиции, однако наряд так и не приехал. Сейчас о местонахождении студентки ничего неизвестно.

Ранее сбежавшая от родни чеченка Лия Заурбекова раскрыла детали конфликта у отделения МВД России в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Начался обмен заключенными между Россией и США

      Информацию о запрете увольнения IT-ипотечников опровергли

      В России отреагировали на сообщения об обмене заключенными с Западом

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали показать демоверсию игры

      Названо количество участвующих в обмене России и Запада заключенных

      Адвокат Уилана прокомментировала информацию о его обмене

      Внешность Ивлеевой раскритиковали в сети словами «это ж надо так измениться»

      В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ

      Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

      Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше