Сбежавшая от родственников чеченка рассказала о конфликте в отделении полиции

Сбежавшая от родни чеченка раскрыла детали конфликта у отделения МВД России в Москве. Новое видеообращение Лии Заубрековой опубликовал Telegram-канал «Марем».

Вечером 17 мая группа мужчин окружила одно из столичных отделений полиции и потребовала выдать им 19-летнюю Заурбекову.

По словам девушки, в отделении вместе с ней был ее друг — некий Артем, с которым у нее сложились доверительные отношения. 16 мая, спасаясь от отца девушки, Заурбекова и Артем вызвали полицию, продолжила она. В момент прибытия в отделение полиции у входа уже находились около десяти человек.

В отделении девушка написала заявление, в котором указала на нежелание общаться с родственниками. После этого ее и Артема отпустили. «И сказали просто: "Это ваши традиции. Разбирайтесь, поговорите"», — подчеркнула Заурбекова.

Как только она вышла из отделения, ее схватил отец и еще несколько человек и попытались затащить ее в машину, продолжила девушка. Находившиеся рядом сотрудники полиции некоторое время спокойно наблюдали за происходящим и не реагировали, утверждает она. После того как родственникам не удалось увезти Заубрекову, она вернулась в участок, где дожидалась адвоката.

Ранее отец девушки Беслан Заурбеков признал, что пытался удержать дочь дома. В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России назвали слова родственников чеченки дикостью. «Я изучала древние книги, в числе которых Коран. И я не нашла нигде указания на то, что выросшие дети — это собственность родителей», — заявила член СПЧ Ева Меркачева.