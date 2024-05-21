В СПЧ назвали дикостью слова родни сбежавшей чеченки

Член СПЧ Меркачева назвала дикостью слова родни сбежавшей чеченки Заурбековой

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева назвала дикостью слова родни сбежавшей от них 19-летней чеченки Лии Заурбековой. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Ранее 44-летний Беслан Заурбеков, отец девушки, признал, что россиянку пытались удержать дома. «Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня», — сказал он.

Мужчина также заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности, и подчеркнул, что родственники будут продолжать поиски девушки. Парень, который «ввел ее в заблуждение», будет наказан.

«Дикость какая. Я изучала древние книги, в числе которых Коран. И я не нашла нигде указания на то, что выросшие дети — это собственность родителей, что женщина — вещь», — сказала Меркачева. Она также отметила, что в Коране не указывается, что насилие является нормой, а принятое обществом право стоит ниже старых обычаев и может игнорироваться.

«Такого нет ни в одной древней книге. Тогда кто за этим стоит? И какие цели преследует?» — добавила правозащитница.

13 мая Заурбекова сбежала из Чечни в Москву, опасаясь за свою жизнь. В четверг, 16 мая, россиянка заметила отца при выходе из дома и вызвала полицию, после чего ее отвезли в отделение.

Затем выяснилось, что родители девушки подали заявление о ее розыске как несовершеннолетней. Вечером того же дня участок окружили более десяти мужчин, которые требовали выдать им Лию. Позже стало известно, что она покинула отделение полиции.

17 мая член СПЧ Александр Ионов заявил, что Заурбекова выехала за пределы России. Сама девушка записала видео, в котором рассказала, что с ней все хорошо, и попросила ее не искать. Правозащитник также отметил, что в России существуют проблемы с правами человека, «но не более чем в других странах».