Депутат ГД Делимханов заявил, что сбежавшую из семьи Заурбекову вернут в Чечню

Сбежавшая из семьи чеченка Лия Заурбекова, которая укрылась от родни в отделе полиции в Москве, покинула Россию. Информацию об этом подтвердила адвокат девушки Наталия Тихонова, подчеркнув, что в целях безопасности не может раскрыть детали. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов, в свою очередь, уверен, что Заурбекову вернут родным в республику, а сообщивший о ее побеге член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов призвал не преувеличивать степень угрозы для чеченки, сбежавшей из родного дома из-за морального и физического насилия.

Заурбекова, по мнению советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова, оказалась под чьим-то влиянием и была введена в заблуждение. Девушкой манипулируют, заявил соратник Рамзана Кадырова, подчеркнув, что виновного накажут по закону.

Вместе с тем между родственниками и 19-летней Заурбековой нет никаких недопониманий, заверил Делимханов. Соратник Кадырова взял ситуацию под личный контроль и сообщил, что в ближайшее время он встретится с близкими 19-летней чеченки и ситуация будет исчерпана.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правозащитник Ионов, в свою очередь, напомнил, что право на личную жизнь и свободу действий человека защищено Конституцией. При этом, по его словам, ни о какой угрозе жизни для 19-летней Заурбековой речи не было и нет. Член СПЧ призвал дождаться заявления самой чеченки о ее местонахождении.

В нашей стране существуют проблемы с правами человека, но не более чем в других странах и не стоит преувеличивать и выпячивать отдельные кейсы Александр Ионов член СПЧ

Почему Заурбекова сбежала из Чечни?

Заурбекова сбежала из Чечни в Москву 13 мая. Кризисная группа «Марем» сообщила, что семья ежедневно оказывала на Заурбекову физическое и психологическое давление. Девушка опасалась за свою жизнь, поэтому решила уехать из города, написав заявление, что она ушла из дома по собственному желанию и просит ее не искать.

Утром в четверг, 16 мая, Заурбекова увидела своего отца при выходе из дома. Она вызвала полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов отвезли ее в столичное отделение полиции на Каширском шоссе. Оказалось, родители девушки подали на нее в розыск как на несовершеннолетнюю, хотя девушке уже исполнилось 19 лет. По словам Заурбековой, найти ее помогли полицейские. Сообщалось также, что сотрудники правоохранительных органов использовали камеры с распознаванием лиц в рамках проведения розыскных мероприятий.

По словам адвоката Даниила Бермана, в случае подачи заявления о пропаже человека, полицейские должны сначала разыскать его и провести беседу, выяснив, хочет ли сам человек сообщить данные о своем местонахождении. И только в том случае, если разыскиваемый сам пожелает, эти данные могут быть раскрыты заявителям. «В других случаях сотрудники полиции выступать какими-то частными детективами не только не могут, но и не имеют права», — добавил адвокат, раскритиковав действия полиции.

Отделение полиции в Москве окружил не менее десятка мужчин

Заурбекова несколько часов провела в заблокированном ее родней полицейском участке по району Нагатино-Садовники. Сообщалось, что сначала полицейские отказывались сопровождать девушку, однако впоследствии правозащитникам и адвокату пообещали обеспечить безопасность Заурбековой. Девушка записала видео из отдела МВД, где выразила опасения, что родственники могут причинить ей вред, если доберутся до нее.

У отделения полиции при выходе стоят если не больше, то человек десять точно. Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах полицейских. Из-за страха не можем выходить пока что из отделения полиции, потому что если они на глазах у полицейских сейчас устраивают такое, я не знаю, что они могут сделать за пределами этой территории Лия Заурбекова сбежавшая из дома Чеченка

Один из мужчин, приехавших за Лией к отделению полиции, на входе в здание сдал пистолет. В разговоре с журналистами окружившие здание мужчины рассказали, что они «хотели все нормально урегулировать» и не понимают, зачем Заурбекова живет в Москве. Вечером в четверг, 16 мая, они заявляли, что к отделению якобы направляются некие представители властей Чечни.

Впоследствии Заурбекова покинула отдел полиции вместе с адвокатом. По словам секретаря общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека Алексея Мельникова, сбежавшая от родни чеченка находится в безопасном месте. Где конкретно сейчас Заурбекова, он не уточнил.

Ситуация с Заурбековой — далеко не первый случай побега девушек из Чечни

Один из самых известных случаев произошел с уроженкой Чечни Седой Сулеймановой. Девушка в октябре 2022 года приехала в Санкт-Петербург и рассказала правозащитникам, что решила сбежать из республики, так как родственники заставляли ее следовать местным обычаям, а в случае неповиновения она подвергалась избиениям. Кроме того, девушку хотели насильно выдать замуж. Спустя полгода, в августе 2023 года, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о возвращении в республику 26-летней девушки и заверил, что ей ничего не угрожает. Омбудсмен опубликовал фото с чеченкой, на которой пользователи заметили на шее Сулеймановой след, похожий на синяк.

В июне 2023 года похожая ситуация произошел с Селимой Исмаиловой, которую задержали пограничники во Внуково по подозрению в краже 85 тысяч рублей у родственницы. Чеченка сбежала от семьи из-за домашнего насилия, составив заявление, где указала, что ушла добровольно. Девушка попросила не искать ее с помощью правоохранительных органов. Об уголовном деле, возбужденном в отношении нее, Исмаилова не знала.