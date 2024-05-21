Отец Лии Заурбековой заявил, что она может влюбиться только в чеченца

Беслан Заурбеков, отец 19-летней чеченки Лии, которая обвинила родственников в насилии и сбежала из России, впервые прокомментировал ситуацию. По словам мужчины, его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности.

44-летний мужчина признал, что девушку старались удержать дома, пытаясь сделать все, чтобы Лия не смогла убежать. По его словам, он до сих пор пытается связаться с Лией, но безуспешно.

Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан Беслан Заурбеков

Отец девушки отметил, что знаком с возлюбленным дочери, подчеркнув, что выход может быть только один — молодой человек должен принять ислам. В противном случае Лию ждет наказание. «Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — говорит мужчина.

Лия Заурбекова Кадр: Telegram-канал Марем

Сообщения об избиениях, в которых обвиняли семью, отец чеченки назвал бездоказательной выдумкой общественников, которые пытаются очернить родственников девушки. Мужчина убежден, что если факты насилия не зафиксированы на видео, то и разговаривать не о чем. «Нужны доказательства», — считает он.

Отмечается, что Беслан Заурбеков являлся предпринимателем и занимался ресторанной деятельностью. На него было оформлено ИП в Чечне и ООО в Москве, однако на данный момент юрлица ликвидированы. О его нынешней деятельности не сообщается.

Помогающих Заурбековой правозащитников назвали похитителями

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал помогающих Заурбековой правозащитников похитителями и мошенниками. Он убежден, что ажиотаж вокруг побега девушки нагнетается искусственно.

«О стиле, о явных и скрытых целях всех этих "озабоченных" деятелей нам уже более чем известно — побольше нагнетать ситуацию, стремиться вызвать максимально широкий общественный резонанс. Одним словом — ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях — это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», — заявил он.

Солтаев убежден, что «псевдоправозащитники» используют весь Северный Кавказ в своих целях. Он назвал сомнительными слухи об ущемлении и притеснении девушек в чеченских семьях.

В свою очередь, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов выразил уверенность, что Заурбекову вернут родным в республику. По его словам, девушка оказалась под чьим-то влиянием и была введена в заблуждение. Политик добавил, что виновного накажут по закону.

Заурбекова покинула Россию

13 мая 19-летняя Лия Заурбекова сбежала из Чечни в Москву, опасаясь за свою жизнь. 16 мая россиянка заметила отца при выходе из дома и вызвала полицию, после чего ее отвезли в отделение. Выяснилось, что родители девушки подали заявление о ее розыске как несовершеннолетней. Вечером того же дня участок окружили более десяти мужчин, требовавших выдать им Заурбекову. Позже стало известно, что она покинула отделение полиции.

17 мая член Совета по правам человека при президенте России Александр Ионов заявил, что Заурбекова выехала за пределы России. Сама девушка записала видео, в котором рассказала, что с ней все хорошо и попросила ее не искать.