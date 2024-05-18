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18:42, 18 мая 2024Россия

Чеченский омбудсмен назвал помогающих Заурбековой правозащитников похитителями

Омбудсмен Солтаев назвал мошенниками помогающих Заурбековой правозащитников

Кадр: «Вести Республики» / YouTube

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев прокомментировал ситуацию вокруг чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от родственников и покинувшей Россию. В своем Telegram-канале он назвал помогающих ей правозащитников похитителями и мошенниками.

По его мнению, ажиотаж вокруг побега 19-летней девушки нагнетается искусственно. «О стиле, о явных и скрытых целях всех этих "озабоченных" деятелей нам уже более чем известно — побольше нагнетать ситуацию, стремиться вызвать максимально широкий общественный резонанс. Одним словом — ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях — это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», — пишет Солтаев.

По мнению Солтаева, «псевдоправозащитники» используют Чечню и весь Северный Кавказ в своих целях. Он напомнил, что ситуация взята под личный контроль депутата Госдумы РФ, советника главы Чеченской республики Адама Делимханова. Он также назвал слухи об ущемлении и притеснении дочерей в чеченских семьях сомнительными, потому что такие действия по отношению к своим родным якобы строго осудили бы в чеченском обществе.

Ранее Лия Заурбекова записала видео и попросила ее не искать. Девушка заявила, что с ней все хорошо и на данный момент она в безопасности.

Вечером 16 мая больше десяти неизвестных чеченцев окружили здание отдела полиции в Москве. Отмечается, что они ждали появления Заурбековой, попросившей у правоохранительных органов оградить ее от родственников, которые хотели насильно вернуть девушку в Чечню.

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      Александра Лисица
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