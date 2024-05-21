Отец бежавшей от родни чеченки впервые прокомментировал обвинения в ее избиении

Отец Лии Заурбековой Беслан заявил, что она может влюбляться только в чеченцев

Отец 19-летней чеченки Лии Заурбековой, обвинившей родственников в физическом и психологическом насилии и бежавшей из-за этого из России, впервые прокомментировал ситуацию и заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности. Об этом пишет ИА «Регнум».

44-летний Беслан Заурбеков признал, что россиянку пытались удержать дома. «Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня», — сказал собеседник агентства.

Мужчина подчеркнул, что родственники будут продолжать поиски девушки. «Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — отметил Заурбеков.

Отец чеченки добавил, что знаком с возлюбленным дочери и для пары может быть только один выход — молодой человек должен принять ислам, иначе Лию ждет наказание. Какое именно, он не уточнил. «Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — заявил Заурбеков.

Мужчина также назвал информацию об избиении его дочери выдумкой общественников с целью очернить их семью. Он подчеркнул, что факты физического насилия не зафиксированы на видео.

Как пишет агентство, Беслан Заурбеков являлся предпринимателем и занимался ресторанной деятельностью, розничной торговлей мясом и консервами, а также доставкой продуктов. На него было оформлено ИП в Чечне и ООО в Москве, однако на данный момент юрлица ликвидированы. О его нынешней деятельности не сообщается.

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов выразил уверенность, что Заурбекову вернут родным в республику. По его словам, девушка оказалась под чьим-то влиянием и была введена в заблуждение. Политик, добавил, что виновного накажут по закону.

13 мая 19-летняя Лия Заурбекова сбежала из Чечни в Москву, опасаясь за свою жизнь. В четверг, 16 мая, россиянка заметила отца при выходе из дома и взывала полицию, после чего ее отвезли в отделение. Выяснилось, что родители девушки подали заявление о ее розыске как несовершеннолетней. Вечером того же дня участок окружили более 10 мужчиня, требовавших выдать им Заурбекову. Позже стало известно, что она покинула отделение полиции.

17 мая член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов заявил, что Заурбекова выехала за пределы России. Сама девушка записала видео, в котором рассказала, что с ней все хорошо и попросила ее не искать.