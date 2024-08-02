Появились подробности о столкновении поезда с грузовиком в российском регионе

Машинист поезда затормозил, пытаясь уйти от столкновения в Пермском крае

Машинист пассажирского поезда Уренгой — Москва экстренно затормозил, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком в Пермском крае, однако расстояние было недостаточным. Такие подробности о происшествии появились в пресс-службе Свердловской железной дороги.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель грузовика. При выезде на железнодорожные пути в российском регионе мужчина не убедился в отсутствии приближающегося состава.

Движение поездов на участке пришлось приостановить.

Утром 2 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что среди пассажиров пострадавших нет.

По словам главы региона, авария произошла в Горнозаводском округе Пермского края. Водитель большегруза получил травмы. Махонин поручил краевому Минздраву оперативно оказать ему всю необходимую медицинскую помощь. Для выяснения обстоятельств случившегося создали оперативный штаб.