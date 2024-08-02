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08:31, 2 августа 2024Россия

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в российском регионе

Губернатор Махонин: в Пермском крае поезд Уренгой—Москва столкнулся с грузовиком

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пассажирский поезд Уренгой—Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

«Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Состав отогнан на станцию Европейская. Организуем всю необходимую помощь», — написал губернатор.

По его данным, авария произошла в Горнозаводском округе Пермского края. Пострадал водитель большегруза — глава региона поручил краевому Минздраву оперативно оказать ему помощь и госпитализировать. Для выяснения обстоятельств случившегося создали оперативный штаб.

29 июля пассажирский поезд КазаньАдлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. С рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. По неофициальным данным, пострадали 140 человек, по официальным — 52. Водитель КамАЗа выжил — его ввели в искусственную кому, затем он пришел в сознание.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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