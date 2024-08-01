Водитель врезавшегося в поезд под Волгоградом КамАЗа пришел в сознание

Водитель КамАЗа, в который на железнодорожном переезде под Волгоградом врезался пассажирский поезд Казань — Адлер, пришел в сознание. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
«Водитель в сознании, но все еще в тяжелом состоянии», — сообщил собеседник агентства. Водитель большегруза до этого находился в искусственной коме.
Ранее жена водителя КамАЗа Асламбека Усматова пожаловалась на преследование семьи. Она рассказала, что после происшествия ей, а также ее 10-летней дочери и 17-летнему сыну начали поступать гневные сообщения.
По данным МВД, Усматов проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Сам Усматов после столкновения заявил, что не успел затормозить и вылетел перед составом.
Пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом 29 июля. С рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. По неофициальным данным, пострадали 140 человек.
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