Водитель врезавшегося в поезд под Волгоградом КамАЗа пришел в сознание

Водитель врезавшегося в поезд КамАЗа под Волгоградом пришел в сознание

Водитель КамАЗа, в который на железнодорожном переезде под Волгоградом врезался пассажирский поезд Казань — Адлер, пришел в сознание. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Водитель в сознании, но все еще в тяжелом состоянии», — сообщил собеседник агентства. Водитель большегруза до этого находился в искусственной коме.

Ранее жена водителя КамАЗа Асламбека Усматова пожаловалась на преследование семьи. Она рассказала, что после происшествия ей, а также ее 10-летней дочери и 17-летнему сыну начали поступать гневные сообщения.

По данным МВД, Усматов проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Сам Усматов после столкновения заявил, что не успел затормозить и вылетел перед составом.

Пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом 29 июля. С рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. По неофициальным данным, пострадали 140 человек.

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