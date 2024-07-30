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10:27, 30 июля 2024Россия

Водителю КамАЗа после крушения поезда экстренно потребовался вертолет санавиации

Водителя КамАЗа после крушения поезда экстренно перевезли в больницу в Волгоград

Кадр: Telegram-канал Shot

Водителя КамАЗа после крушения поезда экстренно перевезли из районной больницы города Котельниково в Волгоград, для транспортировки ему потребовался вертолет санавиации, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 43-летний Асламбек Усматов по-прежнему находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое. У мужчины диагностировали множественные переломы ребер, черепа и сильное сотрясение мозга.

Сразу после аварии мужчина находился в сознании. Он успел объяснить, что не смог вовремя затормозить и вылетел перед составом. Затем медики ввели его в искусственную кому.

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом КазаньАдлер в Волгоградской области 29 июля. С рельсов сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились 813 человек. По неофициальным данным, пострадали 140 пассажиров. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 22 пострадавших, находящихся в больнице.

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      Елена Торубарова
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