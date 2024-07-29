Водитель столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом КАМАЗа объяснился

Shot: водитель столкнувшегося с поездом КАМАЗа заявил, что не успел затормозить

Водитель КАМАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань — Адлер под Волгоградом, объяснил, что не успел затормозить и вылетел перед составом. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, 43-летний мужчина в сознании, с ним работают медики. У водителя взяли кровь для анализа на алкоголь и наркотики.

Ранее в сети появились кадры с окровавленным водителем КАМАЗа, который сидит на коленях неподалеку от места крушения поезда. Рядом лежит оторванная кабина грузовика.

Крушение поезда Казань — Адлер произошло днем 29 июля в Котельниковском районе Волгоградской области. Как выяснилось, переезд, на котором столкнулись состав и КАМАЗ, не оборудован шлагбаумами и барьерами. Водитель машины выжил, его госпитализировали. По последним данным, в катастрофе пострадали 140 человек. Также сообщалось о двух жертвах, однако официально эта информация не подтверждена.

Помимо этого, стало известно, что КАМАЗ был арестован Федеральной службой судебных приставов из-за долгов строительной компании в размере шести миллионов рублей. По некоторым данным, с начала 2024 года фирма не заплатила 31 штраф на общую сумму в 350 тысяч рублей. За что они были выписаны, не уточняется.