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14:18, 29 июля 2024Россия

Водитель столкнувшегося с поездом Казань — Адлер КАМАЗа попал на видео

Появились кадры с водителем КАМАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер

В сети появились кадры с водителем КАМАЗа, который протаранил ехавший на юг России в Волгоградской области пассажирский поезд. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи виден окровавленный мужчина, который сидит на коленях — рядом с ним находятся люди. Затем автор видеозаписи показывает кабину большегруза, которую оторвало от основной части автомобиля силой удара. На заднем фоне виднеются сошедшие с рельсов вагоны.

Поезд, который следовал по маршруту КазаньАдлер, сошел с рельсов в Волгоградской области, в понедельник, 29 июля. Часть вагонов сошла с рельсов, так как поезд столкнулся с КАМАЗом, который выехал на рельсы. Водитель большегруза пытался проскочить железнодорожный переезд прямо перед ехавшим составом, но не успел.

По неофициальной информации, из-за крушения поезда пострадали около 100 человек. На видео попал поиск людей в перевернувшихся при крушении поезда вагонах.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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