Появились подробности о ставшем причиной крушения поезда под Волгоградом КАМАЗе

Shot: столкнувшийся с поездом по Волгоградом КАМАЗ был арестован

КАМАЗ, столкнувшийся с пассажирским поездом под Волгоградом и ставший причиной крушения состава, был арестован Федеральной службой судебных приставов (ФСПП) из-за долгов строительной компании в размере шести миллионов рублей. Подробности об этом появились у Telegram-канала Shot.

По информации издания, за самой машиной штрафы не числятся.

В свою очередь, Mash в Telegram пишет, что компания, которой принадлежит грузовик, с начала 2024 года не заплатила 31 штраф на общую сумму в 350 тысяч рублей. За что они выписаны, не уточняется.

Ранее стало известно, что водителя КАМАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии. У самого грузовика в результате столкновения с поездом оторвало кабину.

Столкновение пассажирского поезда с КАМАЗом в Котельниковском районе Волгоградской области произошло днем 29 июля. Предварительно, водитель грузовика попытался пересечь перед составом железнодорожный переезд, который оказался не оборудован шлагбаумами и барьерами. Также сообщалось о двух жертвах крушения. Официально эта информация не подтверждена.