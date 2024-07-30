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10:05, 30 июля 2024Россия

Глава Минздрава назвал число находящихся в больницах после крушения поезда под Волгоградом

Мурашко: 22 пострадавших при крушении поезда под Волгоградом лечатся в больницах

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В результате схода с рельсов пассажирского поезда КазаньАдлер под Волгоградом 22 человека находятся в больницах. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

По его информации, среди пострадавших числятся восемь детей. Состояние троих из получивших травмы пассажиров оценивается как тяжелое.

Региональный Минздрав и оперштаб Волгоградской области ранее сообщали, что в ДТП с пассажирским поездом, следовавшим на юг России, пострадали 52 человека. По их данным, медицинскую помощь в больницах получает 21 человек, 10 из которых — дети. Согласно неофициальной информации, число пострадавших составляет 140 человек.

Большегруз столкнулся с пассажирским поездом Казань—Адлер в Волгоградской области днем в понедельник, 29 июля. Как уточнял волгоградский губернатор Андрей Бочаров, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились 813 человек. Водитель КАМАЗа, который протаранил поезд, выжил — он, как выяснило МВД, проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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