Названо число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

Администрация Волгоградской области рассказала, сколько человек пострадали в результате ДТП с поездом. Об этом власти написали в официальном Telegram-канале.
Согласно данным областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. Сейчас медицинскую помощь в Котельниковской ЦРБ получает 21 человек, 10 из них — дети.
«В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении», — отмечается в публикации.
О столкновении пассажирского поезда и КамАЗа стало известно 29 июля. Водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельников.
На кадрах с места крушения видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди. По последним данным, госпитализированы 55 человек.