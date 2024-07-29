Названо число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

Администрация: 52 человека пострадали при сходе 9 вагонов поезда под Волгоградом

Администрация Волгоградской области рассказала, сколько человек пострадали в результате ДТП с поездом. Об этом власти написали в официальном Telegram-канале.

Согласно данным областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. Сейчас медицинскую помощь в Котельниковской ЦРБ получает 21 человек, 10 из них — дети.

«В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении», — отмечается в публикации.

О столкновении пассажирского поезда и КамАЗа стало известно 29 июля. Водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельников.

На кадрах с места крушения видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди. По последним данным, госпитализированы 55 человек.