Число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом выросло

Росжелдор: после крушения поезда под Волгоградом госпитализировали 55 человек

После крушения поезда под Волгоградом госпитализировали 55 человек. О росте числа попавших в больницу сообщили в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

По их данным, в составе поезда было 20 вагонов, в них находились 813 человек. По предварительной информации, пострадали 140 человек.

«55 человек госпитализированы в ЦРБ города Котельниково», — говорится в сообщении агентства.

О столкновении пассажирского поезда и КАМАЗа стало известно 29 июля. Сообщается, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково. По разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди. Изначально сообщалось о 30 госпитализированных.