Три десятка человек госпитализировали после крушения поезда под Волгоградом

ТАСС: 30 человек госпитализировали после крушения поезда под Волгоградом

Три десятка человек, 15 из которых дети, госпитализировали после столкновения поезда и КАМАЗа под Волгоградом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центральной районной больницы (ЦРБ) Котельниковского района.

«Предварительно, к нам поступили 30 человек, 15 взрослых и 15 детей. Все поступили пока в относительно удовлетворительном состоянии, средней степени тяжести», — пояснили в ЦРБ.

По их данным, пациентов в тяжелом состоянии пока не было.

О крушении пассажирского поезда стало известно 29 июля. Сообщается, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково. По разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди.