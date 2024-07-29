Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 29 июля 2024Россия

Три десятка человек госпитализировали после крушения поезда под Волгоградом

ТАСС: 30 человек госпитализировали после крушения поезда под Волгоградом

Фото: Head of the Kotelnikovsky Municipal District of the Volgograd Region Sergey Ponkratov / Telegram / Reuters

Три десятка человек, 15 из которых дети, госпитализировали после столкновения поезда и КАМАЗа под Волгоградом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центральной районной больницы (ЦРБ) Котельниковского района.

«Предварительно, к нам поступили 30 человек, 15 взрослых и 15 детей. Все поступили пока в относительно удовлетворительном состоянии, средней степени тяжести», — пояснили в ЦРБ.

По их данным, пациентов в тяжелом состоянии пока не было.

О крушении пассажирского поезда стало известно 29 июля. Сообщается, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково. По разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Появилось новые кадры с места крушения поезда под Волгоградом

      Финская компания отказалась от российского газа

      В России найдены рыбы и тараканы возрастом 180 миллионов лет

      Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Российский пассажирский самолет ушел на второй круг из-за птиц на взлетной полосе

      Назван лидер рынка смартфонов

      Глюкоза ответила желающему отобрать у нее имя Фадееву

      Считавшееся исчезнувшим животное обнаружили в российском регионе

      Военный эксперт объяснил вывод стратегических бомбардировщиков США с границы Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше