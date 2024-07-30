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09:59, 30 июля 2024Россия

В МВД России подтвердили нарушение водителем столкнувшегося с поездом КамАЗа ПДД

МВД: водитель столкнувшегося с поездом КамАЗа под Волгоградом проехал на красный

Фото: Stringer / Reuters

Водитель столкнувшегося с поездом в Волгоградской области КамАЗа нарушил правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.

29 июля поезд, следовавший по маршруту КазаньАдлер, сошел с рельсов. В нем находились 800 пассажиров.

В сообщении МВД подтверждается ранее появившаяся информация, согласно которой водитель большегруза выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, нарушив ПДД.

В результате ЧП с электропоездом пострадали 52 человека. Трое, включая машиниста, находятся в тяжелом состоянии.

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      Алан Босиков
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