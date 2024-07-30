Семья водителя столкнувшегося с поездом КамАЗа пожаловалась на преследование

Семье водителя столкнувшегося с поездом КамАЗа поступают гневные сообщения

Жена водителя КамАЗа Асламбека Усматова, столкнувшегося с поездом Казань — Адлер на переезде в Волгоградской области, пожаловалась на преследование семьи. Об этом женщина рассказала в беседе с Telegram-каналом Shot.

По словам супруги Усматова, после происшествия ей, а также ее 10-летней дочери и 17-летнему сыну начали поступать гневные сообщения. «Не представляете, сколько грязи на меня вылито, на моих детей вылито. Мы столько выслушали», — поделилась она.

Женщина также подчеркнула, что ее муж — спокойный человек, у которого нет проблем с алкоголем и наркотиками. Она считает, что авария произошла в результате несчастного случая. «Он пропустил [один] поезд, завелся и поехал. А из-за него выехал другой», — утверждает жена Усматова.

Ранее в РЖД сообщили, что водитель столкнувшегося с поездом КамАЗа грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд с работающей сигнализацией. По данным компании, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния аварии избежать не удалось. Позже эту версию подтвердили в МВД.

В свою очередь, Усматов после столкновения заявил, что не успел затормозить и вылетел перед составом. Сейчас мужчина находится в искусственной коме.

О крушении поезда Казань — Адлер в результате столкновения с КамАЗом в Котельниковском районе Волгоградской области стало известно днем 29 июля. Как выяснилось, переезд, на котором столкнулись состав и грузовик, не оборудован шлагбаумами и барьерами. По последним данным, в катастрофе пострадали 52 человека, трое из них в тяжелом состоянии.