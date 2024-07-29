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16:56, 29 июля 2024Россия

Столкнувшийся с пассажирским поездом грузовик выехал на запрещающий сигнал. Водитель Асламбек чудом выжил

Водитель столкнувшегося с поездом КамАЗа сообщил, что не успел притормозить

Фото: Анастасия Масалова / ТАСС

Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом КазаньАдлер в Волгоградской области, грубо нарушил правила дорожного движения. Причину аварии назвала пресс-служба РЖД.

Оперативные службы Волгоградской области дополнили, что водитель КамАЗа выехал на пути на красный свет, надеясь проскочить перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, это привело к сходу вагонов и опрокидыванию части из них.

Водитель КамАЗа изложил свою версию событий

Как рассказали в РЖД, мужчина за рулем грузовика выехал на переезд, на котором исправно действовала сигнализация.

Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час

пресс-служба РЖД

Фото: Анастасия Масалова / ТАСС

Водитель КамАЗа 43-летний Асламбек чудом выжил. Он объяснил, что не успел затормозить и вылетел перед составом. В то же время в РЖД отметили, что железная дорога в районе переезда хорошо просматривается и поезд можно заметить на расстоянии свыше одного километра.

Сейчас Асламбек находится в сознании, с ним работают врачи. Ранее по сети разошлись кадры с окровавленным водителем КамАЗа, который сидит на коленях неподалеку от места крушения поезда. Рядом лежит оторванная кабина грузовика.

Пассажирка поезда рассказала о тряске вагонов до крушения

Одна из пассажирок поезда в Волгоградской области рассказала о тряске вагонов до крушения. Девушка пояснила, что после столкновения под Волгоградом железнодорожный состав стал подпрыгивать, а затем остановился. Ехавшие в поезде мужчины помогали женщинам и детям выбраться из вагонов. Для того чтобы не порезаться о битое стекло, они клали матрасы на окна, через которые выбирались люди.

Фото: Анастасия Масалова / ТАСС

Помимо этого, стало известно, что КамАЗа был арестован Федеральной службой судебных приставов из-за долгов строительной компании в размере шести миллионов рублей. По некоторым данным, с начала 2024 года фирма не заплатила 31 штраф на общую сумму в 350 тысяч рублей. За что они были выписаны, не уточнялось.

Всего в поезде Казань — Адлер находились 800 пассажиров. По последним данным, пострадали 140 человек, из них 30 госпитализировали. На опубликованных ранее кадрах видно, как люди вылезали из окон перевернутого вагона, а им помогали те, кто уже выбрался.

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      Варвара Кошечкина
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