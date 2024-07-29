В РЖД назвали причину столкновения КАМАЗа с пассажирским поездом под Волгоградом

РЖД: столкнувшийся с поездом КАМАЗ выехал на пути при действующей сигнализации

Водитель КАМАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань — Адлер в Волгоградской области, грубо нарушил правила дорожного движения. Причину аварии назвала пресс-служба РЖД в Telegram.

Как рассказали в компании, мужчина за рулем грузовика выехал на переезд, на котором исправно действовала сигнализации. «Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что железная дорога в районе переезда хорошо просматривается и поезд можно заметить на расстоянии свыше одного километра.

Ранее водитель КАМАЗа объяснил, что не успел затормозит и вылетел перед составом. Сейчас с 43-летним мужчиной работают врачи. Специалисты взяли у него анализ крови для проверки на алкоголь и наркотики.

О крушении поезда Казань — Адлер в результате столкновения с КАМАЗом в Котельниковском районе Волгоградской области стало известно днем 29 июля. Как выяснилось, переезд, на котором столкнулись состав и грузовик, не оборудован шлагбаумами и барьерами. По последним данным, в катастрофе пострадали 140 человек.

В сети также появились несколько видеозаписей с места крушения. На одной из них видно, как десятки пассажиров поезда забрались на перевернувшиеся вагоны и помогают спасателям искать раненых. Помимо этого, опубликованы кадры с окровавленным водителем КАМАЗа, который сидит на коленях неподалеку от места крушения поезда, а рядом лежит оторванная кабина грузовика.