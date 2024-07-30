Поисково-спасательные работы на месте столкновения поезда с КамАЗом завершились. Что рассказали пассажиры об аварии?

Поисково-спасательные работы на месте схода поезда Казань-Адлер завершены

Поисково-спасательные работы в Волгоградской области на месте схода с рельсов поезда Казань — Адлер завершились, об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам и они смогут продолжить свой путь МЧС России

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники.

В аварии пострадали 52 человека

Администрация Волгоградской области со ссылкой на данные областного оперативного штаба и облздрава сообщила, что в аварии пострадали 52 человека.

В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении Администрация Волгоградской области

Медицинскую помощь в Котельниковской ЦРБ оказали 21 человеку, десять из которых — дети.

В МЧС уточнили, что все пострадавшие пассажиры были извлечены из-под состава, на месте происшествия специалисты ожидали прибытия аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой для поднятия опрокинувшихся вагонов.

В ведомстве сообщили, что люди продолжат путь на отдых на резервном поезде. В пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК) пообещали полностью компенсировать проезд и начислить бонусные баллы.

Пассажиры поделились подробностями о спасении людей

Жительница Тольятти Ольге, находившаяся в поезде в момент аварии, рассказала, что ей пришлось по стеклам и в пыли выбираться из вагона. Женщина ехала на отдых вместе с подругой и внуками.

Вначале было резкое торможение. Мы, конечно, все ударились. А потом, буквально через несколько секунд, мы повалились назад, пыль столбом Ольга пассажирка поезда

Россиянка выбралась из опрокинувшегося состава благодаря мужчине, который разбил окно.

Житель Тольятти по имени Владимир на этом поезде вместе с семьей ехал в Адлер. Перед тем, как вагоны сошли с рельсов, он решал кроссворд.

Я нашел молоток, разбил окошко, которое внизу оказалось, ну и через низ людей стал вытаскивать. Я всех достал, вещи, пассажиров Владимир пассажир поезда

Еще одна россиянка застряла в кабине туалета в момент крушения, об этом рассказала ее дочь. По ее словам, вагон перевернуло таким образом, что окно оказалось над оказавшейся запертой в кабине женщиной. Ей удалось открыть его и выбраться.

Одна из пассажирок рассказывала о тряске вагонов до крушения. По ее словам, железнодорожный состав стал подпрыгивать, а затем остановился. Ехавшие в поезде мужчины помогали женщинам и детям выбраться из вагонов, подстелив матрасы.

Что известно о сходе поезда с рельсов?

Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком в Волгоградской области и сошел с рельсов 29 июля. Внутри находилось 800 пассажиров.

Водитель КамАЗа, столкнувшегося с составом, грубо нарушил правила дорожного движения, рассказали в РЖД. 43-летний Асламбек чудом выжил. Он объяснил, что не успел затормозить и вылетел на рельсы.

Оперативные службы Волгоградской области уточнили, что водитель КамАЗа выехал на пути на красный свет, надеясь проскочить перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, это привело к сходу вагонов и опрокидыванию части из них.

По факту столкновения поезда с грузовиком Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

