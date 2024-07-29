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23:31, 29 июля 2024Россия

Раскрыты подробности о спасении пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда

Жительница Тольятти выбиралась из сошедшего под Волгоградом поезда по стеклам

Фото: РИА Новости

Жительнице Тольятти пришлось по стеклам и в пыли выбираться из вагона поезда КазаньАдлер, сошедшего с рельсов под Волгоградом. Об этом сама пассажирка рассказала в интервью, пишет РИА Новости.

По словам россиянки, она вместе с подругой и внуками ехала на море из Тольятти. «Вначале было резкое торможение. Мы, конечно, все ударились. А потом, буквально через несколько секунд, мы повалились назад, пыль столбом», — раскрыла она подробности о спасении.

Ольга выбралась благодаря мужчине, который разбил окно.

Ранее стало известно, что при сходе девяти вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека. На данный момент медицинскую помощь в Котельниковской ЦРБ получает 21 человек, 10 из них — дети.

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      Марина Совина
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