Раскрыты подробности о спасении пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда

Жительница Тольятти выбиралась из сошедшего под Волгоградом поезда по стеклам

Жительнице Тольятти пришлось по стеклам и в пыли выбираться из вагона поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов под Волгоградом. Об этом сама пассажирка рассказала в интервью, пишет РИА Новости.

По словам россиянки, она вместе с подругой и внуками ехала на море из Тольятти. «Вначале было резкое торможение. Мы, конечно, все ударились. А потом, буквально через несколько секунд, мы повалились назад, пыль столбом», — раскрыла она подробности о спасении.

Ольга выбралась благодаря мужчине, который разбил окно.

Ранее стало известно, что при сходе девяти вагонов поезда под Волгоградом пострадали 52 человека. На данный момент медицинскую помощь в Котельниковской ЦРБ получает 21 человек, 10 из них — дети.