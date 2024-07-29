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19:21, 29 июля 2024Россия

Всех пострадавших извлекли из-под потерпевшего крушение поезда под Волгоградом

МЧС: из-под поезда, потерпевшего крушение под Волгоградом, извлекли пострадавших

Фото: РИА Новости

Всех пострадавших извлекли из-под пассажирского поезда, который потерпел крушение под Волгоградом. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Все пострадавшие пассажиры извлечены из поезда. Ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой для поднятия опрокинувшихся вагонов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают 100 сотрудников спасательной службы и 12 единиц техники МЧС России.

О столкновении пассажирского поезда и КамАЗа стало известно в понедельник, 29 июля. Сообщалось, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельников. По разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди. По последним данным, госпитализированы 55 человек.

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      Никита Абрамов
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