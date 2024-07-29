Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда пообещали компенсировать проезд

ФПК: пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда компенсируют проезд

Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда Казань — Адлер полностью компенсируют проезд, пообещали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«АО «ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда», — говорится в сообщении.

Также компания начислит им 24 тысячи бонусных баллов по программе «РЖД бонус».

Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком в Волгоградской области и сошел с рельсов 29 июля. Согласно данным областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека, уточнили в администрации региона.

