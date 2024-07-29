Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:23, 29 июля 2024Россия

Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда пообещали компенсировать проезд

ФПК: пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда компенсируют проезд

Кадр: Telegram-канал Mash

Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда КазаньАдлер полностью компенсируют проезд, пообещали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«АО «ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда», — говорится в сообщении.

Также компания начислит им 24 тысячи бонусных баллов по программе «РЖД бонус».

Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком в Волгоградской области и сошел с рельсов 29 июля. Согласно данным областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека, уточнили в администрации региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      Павел Дуров оказался отцом более 100 детей

      Американская теннисистка под Чайковского раскритиковала Олимпийскую деревню

      Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании РВБ

      Рогозин призвал как можно скорее вызволить вагнеровцев «из плена басмачей» в Мали

      В Турции рассказали о подготовке Западом удара по России

      Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда пообещали компенсировать проезд

      Пентагон обвинили в непрозрачности при разработке гиперзвукового оружия

      В суд поступило уголовное дело на Камикадзе Ди о фейках про армию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше