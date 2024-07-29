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17:57, 29 июля 2024Россия

Россиянка застряла в кабине туалета в момент крушения поезда под Волгоградом

Пассажирка застряла в кабине туалета в момент крушения поезда под Волгоградом

Фото: Анастасия Масалова / ТАСС

Пассажирка застряла в кабине туалета в момент крушения поезда под Волгоградом. Об этом РЕН ТВ сообщила дочь пострадавшей россиянки Екатерина Кравцова.

«Мама рассказала, что все затряслось, как при землетрясении. Она пошла в туалет переодеть футболку, и поезд упал. Вагон перевернуло», — поделилась собеседница телеканала.

По ее словам, вагон перевернуло таким образом, что окно оказалось над оказавшейся запертой в кабине женщиной. «Она дергала, дергала, и ей удалось открыть [окно] и выбраться», — добавила Кравцова.

Дочь пассажирки уточнила, что мать не пострадала — ее и других пассажиров с места происшествия временно отвезли в ближайший кинотеатр.

Столкновение пассажирского поезда с КамАЗом произошло 29 июля — с рельсов сошли, по разной информации, семь-восемь вагонов. По последним данным, пострадали 140 человек, из них 30 госпитализировали.

Одна из пассажирок рассказывала о тряске вагонов до крушения. По ее словам, железнодорожный состав стал подпрыгивать, а затем остановился. Ехавшие в поезде мужчины помогали женщинам и детям выбраться из вагонов, подстелив матрасы.

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      Елена Торубарова
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