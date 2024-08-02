ERR: православная церковь Эстонии отказалась переходить в подчинение Фанара

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) отказалась принимать предложение МВД страны по объединению с раскольнической Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), находящейся под юрисдикцией Фанара (краткое наименование Константинопольского патриархата по району Стамбула, где находится резиденция патриарха Варфоломея). Об этом заявил викарий Таллинской епархии ЭПЦ МП, тартуский епископ Даниил, передает ERR.

По его словам, объединение с ЭАПЦ было предложено еще в мае. ЭПЦ ответила, что не видит конструктивности такого предложения. Помимо этого, ни руководство, ни прихожане не согласны с таким переходом.

При этом епископ Даниил отметил, что ЭПЦ готова внести поправки в свой устав, убрав оттуда отсылки к уставу Русской православной церкви. Он также счел возможным получение эстонской церковью автокефального статуса, хотя этот процесс «может затянуться на десятилетия».

Ранее в Эстонии потребовали признать патриарха Кирилла еретиком. Как отметил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, до сих пор местные представители Русской православной церкви не называли действия патриарха Кирилла ересью.