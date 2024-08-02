Против лишенного неприкосновенности сенатора Савельева возбудили уголовное дело

Против сенатора Савельева возбудили дело об организации приготовления к убийству

Следователи возбудили уголовное дело в отношении лишенного неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье об организации приготовления к расправе.

По данным следствия, все произошло в августе 2023 года в Москве. Савельев, испытывая личную неприязнь к предпринимателю, поручил организовать расправу над ним своему знакомому, обещая за это денежное вознаграждение. Его знакомый попытался найти киллера для «дела», однако вскоре их всех изобличили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора и привлечение его к уголовной ответственности. Его задержали сотрудники прокуратуры прямо на выходе из зала заседаний.