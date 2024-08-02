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14:45, 2 августа 2024Россия

Совфед лишил неприкосновенности сенатора из-за обвинений в организации убийства

СФ лишил неприкосновенности Савельева из-за обвинений в организации убийства
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора Савельева, так как была установлена его причастность к организации убийства. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, его цитирует РИА Новости.

Сенатора, по словам Тимченко, попросили покинуть зал заседаний. На выходе из Совфеда его задержали сотрудники правоохранительных органов, чтобы провести следственные мероприятия.

В пятницу, 2 августа, генпрокурор России Игорь Краснов на заседании верхней палаты парламента попросил лишить неприкосновенности сенатора Дмитрий Савельева. Он объяснил, что политик обвиняется в причастности к организации расправы.

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      Анастасия Шейкина
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