Совфед лишил неприкосновенности сенатора из-за обвинений в организации убийства

СФ лишил неприкосновенности Савельева из-за обвинений в организации убийства

Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора Савельева, так как была установлена его причастность к организации убийства. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, его цитирует РИА Новости.

Сенатора, по словам Тимченко, попросили покинуть зал заседаний. На выходе из Совфеда его задержали сотрудники правоохранительных органов, чтобы провести следственные мероприятия.

В пятницу, 2 августа, генпрокурор России Игорь Краснов на заседании верхней палаты парламента попросил лишить неприкосновенности сенатора Дмитрий Савельева. Он объяснил, что политик обвиняется в причастности к организации расправы.