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14:34, 2 августа 2024Силовые структуры

Генпрокурор попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Савельева

Генпрокурор Краснов попросил СФ снять неприкосновенность с сенатора Савельева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил Совет Федерации (СФ) лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева из-за подозрения в его причастности к организации расправы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В сообщении отмечается, что Генпрокурор России обратился к СФ «в полном соответствии с действующим законодательством с представлением о лишении неприкосновенности» сенатора Савельева в связи с установлением его причастности к организации расправы.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) ходатайство о привлечении к уголовной ответственности председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.

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