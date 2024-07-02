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00:33, 2 июля 2024Силовые структуры

СК просит привлечь к уголовной ответственности председателя московского суда. Сотрудники ФСБ поймали его с поличным

ВККС 10 июля рассмотрит просьбу Бастрыкина возбудить дело против судьи Матеты

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) ходатайство о привлечении к уголовной ответственности председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.

В документе ставится вопрос о выдаче согласия судейского сообщества на возбуждение уголовного дела против их коллеги. Согласно федеральному закону «О статусе судей РФ» судья обладает неприкосновенностью, которая распространяется на его жилище, служебное помещение, переписку. Согласие на возбуждение уголовного дела против судьи должна дать ВККС.

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Сегодня

Следователи подозревают Матету в мошенничестве

В дополнении к предварительной повестке заседания ВККС упоминается часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.

В повестке заседания коллегии говорится, что рассмотрение ходатайства Бастрыкина запланировано на 10 июля.

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Судью поймали с поличным сотрудники ФСБ

По информации источников, близких к ФСБ и системе правосудия, около полутора недель назад Матету поймали с поличным при получении около 40 тысяч долларов сотрудники управления «М» ФСБ, которое занимается борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах.

Деньги Матета получил за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека

источник РБК
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Матета — сын автора хитов Киркорова и Лещенко

Артем Матета родился в 1982 году, имеет 4-й квалификационный класс из десяти.

Он занимал должность судьи Московского областного суда, а председателем Солнцевского районного суда был назначен в ноябре 2021 года.

Источник РБК рассказал, что Артем Матета — сын композитора Игоря Матеты, автора хитов Маши Распутиной, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко и многих других исполнителей, бывшего участника дуэта «Попугай». На вопрос издания композитор ответить отказался.

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Также Бастрыкин попросил разрешить арест двух судей в отставке

Кроме того, 1 июля глава СК попросил ВККС разрешить арест экс-председателя Советского районного суда в Ростове-на-Дону Елены Коблевой и мирового судьи Анапы в отставке Сергея Крылова. Согласно предварительной повестке, вопрос будет рассматриваться 8 июля.

В мае в отношении Коблевой возбудили уголовное дело о получении взятки в размере 500 тысяч рублей, по версии следствия, за отмену решения мирового судьи. Крылов обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, в феврале крымские следователи объявили его в федеральный розыск.

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      Марина Совина
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