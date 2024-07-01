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22:46, 1 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты детали операции ФСБ в отношении председателя московского суда

ФСБ поймала председателя Солнцевского суда Матету при получении около $40 тыс.

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Председатель Солнцевского районного суда Москвы Артем Матета был пойман с поличным сотрудниками управления «М» ФСБ (занимается борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах) при получении около 40 тысяч долларов. Детали операции раскрыл РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и системе правосудия.

По их информации, операция была проведена около полутора недель назад. Один из собеседников издания, ссылаясь на данные следствия, рассказал, что Матета получил деньги «за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека».

Ранее 1 июля стало известно, что глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) ходатайство о привлечении Игоря Матеты к уголовной ответственности. Судью подозревают в мошенничестве. Рассмотрение ходатайства Бастрыкина запланировано на 10 июля.

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      Марина Совина
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