Председателя московского суда заподозрили в преступлении

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) ходатайство о привлечении к уголовной ответственности председателя Солнцевского районного суда Москвы Игоря Матеты. Об этом сообщает ТАСС.
В документе ставится вопрос о выдаче согласия судейского сообщества на возбуждение уголовного дела против их коллеги. Следователи подозревают Матету в мошенничестве. ВККС запланировал на 10 июля рассмотрение ходатайства Бастрыкина.
3 апреля председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что количество вакантных должностей федеральных судей сейчас составляет более 4000. Из-за их нехватки объем работы фактически распределяется на действующих судей, что негативно влияет на нагрузку, пожаловался глава Совета.