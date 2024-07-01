Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:23, 1 июля 2024Силовые структуры

Председателя московского суда заподозрили в преступлении

СК просит ВККС разрешить возбудить дело против главы Солнцевского суда Москвы

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) ходатайство о привлечении к уголовной ответственности председателя Солнцевского районного суда Москвы Игоря Матеты. Об этом сообщает ТАСС.

В документе ставится вопрос о выдаче согласия судейского сообщества на возбуждение уголовного дела против их коллеги. Следователи подозревают Матету в мошенничестве. ВККС запланировал на 10 июля рассмотрение ходатайства Бастрыкина.

3 апреля председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что количество вакантных должностей федеральных судей сейчас составляет более 4000. Из-за их нехватки объем работы фактически распределяется на действующих судей, что негативно влияет на нагрузку, пожаловался глава Совета.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Сыновья российского священника признались в госизмене. Они хотели воевать на стороне ВСУ

      Силовики нашли поджигателя двух релейных шкафов в российском регионе

      Туристов предупредили о мошенниках на курортах Краснодарского края

      Россиянин изнасиловал десятилетнюю девочку у оврага и получил 22 года колонии

      Советник экс-президента США Клинтона раскрыл шансы Байдена победить Трампа на выборах

      В России назвали уловкой слова Зеленского о мирных переговорах

      Япония третий раз запустила ракету H3

      Председателя московского суда заподозрили в преступлении

      Российские пилоты заметили два красных шара во время полета

      В сети оценили комментарий Виктории Бекхэм под фото с мужем фразой «похотливая подпись»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше