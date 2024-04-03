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02:03, 3 апреля 2024Силовые структуры

В России пожаловались на нехватку тысяч судей

«Ведомости»: глава Совета судей РФ Момотов заявил о нехватке более 4000 судей

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Количество вакантных должностей федеральных судей сейчас составляет более 4000. Об этом заявил председатель Совета судей России Виктор Момотов в ходе семинара-совещания председателей советов судей судов и председателей региональных судов, пишут «Ведомости».

По словам Момотова, число вакантных должностей судей федеральных судов общей юрисдикции составляет 3581 (14,05 процента), а вакантных должностей судей федеральных арбитражных судов — 599 (13,33 процента). Из-за их нехватки объем работы фактически распределяется на действующих судей, что негативно влияет на нагрузку, пожаловался глава Совета.

При этом ситуация с работниками аппаратов судов еще сложнее. Текучесть кадров, продолжил Момотов, связана с низким уровнем оплаты труда при высокой нагрузке, а также отсутствии необходимой квалификации у кандидатов.

Ранее сообщалось, что 1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит единственную заявку на пост председателя Верховного суда (ВС) страны. На получение должности претендует Ирина Подносовапредседатель судебной коллегии по экономическим спорам и заместитель председателя высшей инстанции. Ее называли главным претендентом на пост главы высшей судебной инстанции страны. Кандидатура Подносовой была внесена в Совет Федерации президентом Владимиром Путиным.

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      Марина Совина
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