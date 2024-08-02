Раскрыты причины задержания сенатора Савельева

112: сенатор Савельев подозревается в подготовке убийства бизнес-партнера

Сенатор Дмитрий Савельев задержан по подозрению в подготовке расправы над бизнес-партнером. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала, летом 2023 года Савельев решил расправиться с партнером по фамилии Ионов. Вместе с ним он управлял одной из организаций. Задержанный решил, что Ионов растратил деньги компании. Он нашел исполнителя, им стал бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Савельев предложил ему расправиться с партнером за 100 тысяч долларов США. Однако мужчина передумал и сообщил обо всем в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Оперативники инсценировали расправу над Ионовым. Затем они подделали карту вызова скорой помощи и протокол о том, что он не выжил. Получив эти сведения, Савельев рассчитался с киллером. После этого все участники схемы были задержаны. Уточняется, что в деле есть документы, которые подтверждают, что личный помощник сенатора обменял 10 миллионов рублей на американскую валюту. Кроме того, есть аудиозаписи встреч Савельева с исполнителем расправы и переписки в мессенджере.

Ранее сообщалось, что Генпрокурор попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Савельева.

