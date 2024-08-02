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21:07, 2 августа 2024Мир

Пушков высмеял угрозы Байдена в адрес Нетаньяху

Пушков: Нетаньяху будет смеяться над угрозами Байдена лишить Израиль помощи

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассмешат угрозы президента США Джо Байдена лишить Израиль помощи в случае дальнейшей эскалации. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, израильский премьер уже игнорировал предупреждения американского лидера, а сейчас, когда тот вышел из предвыборной гонки, тем более «будет хохотать над ними в голос». «Байден "предупредил" Нетаньяху? Уже смешно», — прокомментировал сенатор.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил о «жестком» разговоре Байдена с Нетаньяху в связи с нападением на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. По его данным, президент США предупредил собеседника, что в случае повторной эскалации конфликта Вашингтон не станет помогать еврейскому государству.

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      Марина Совина
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