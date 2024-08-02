Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:08, 2 августа 2024Россия

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — говорится в поздравлении.

Там подчеркивается, что патриотические традиции ветеранов, их верность присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников. Они также помогают решать ответственные задачи на специальной военной операции (СВО).

Путин пожелал десантникам успехов на благо Отечества и выразил уверенность в том, что личный состав и ветераны ВДВ будут надежно стоять на страже независимости и суверенитета России, а также обеспечивать ее обороноспособность и национальную безопасность.

Днем ранее, 1 августа, Путин поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 314-го отдельного радиотехнического полка особого назначения с присвоением почетного наименования. Он отметил, что присвоение наименования «гвардейский» является признанием особых заслуг бойцов, их героизма и отваги, а также стойкости и мужества, которые были проявлены при защите Отечества.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «В американских застенках остаются десятки соотечественников». Арестованный в США россиянин не попал на обмен. Почему?

      Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли семь детей и восемь взрослых

      Нападавший на россиян «Лесопарковый маньяк» вышел из колонии

      Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

      Пэрис Хилтон поделилась снимками в бикини

      Байден встретил прилетевших в США заключенных по обмену

      Россиянина арестовали в африканской стране за попытку вывезти валюту

      Российский боец раскрыл новую хитрость ВСУ под Угледаром

      Правоохранители сообщили о сотрудничестве арестованного замминистра обороны со следствием

      Итальянский пловец сравнил уровень организации Олимпиады в Париже с Играми в Токио

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше