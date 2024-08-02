Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — говорится в поздравлении.

Там подчеркивается, что патриотические традиции ветеранов, их верность присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников. Они также помогают решать ответственные задачи на специальной военной операции (СВО).

Путин пожелал десантникам успехов на благо Отечества и выразил уверенность в том, что личный состав и ветераны ВДВ будут надежно стоять на страже независимости и суверенитета России, а также обеспечивать ее обороноспособность и национальную безопасность.

Днем ранее, 1 августа, Путин поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 314-го отдельного радиотехнического полка особого назначения с присвоением почетного наименования. Он отметил, что присвоение наименования «гвардейский» является признанием особых заслуг бойцов, их героизма и отваги, а также стойкости и мужества, которые были проявлены при защите Отечества.