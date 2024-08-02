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10:29, 2 августа 2024Мир

Раскрыт смысл ликвидации главы политбюро ХАМАС израильскими военными

Востоковед Долгов назвал ликвидацию Хании демонстрацией силы премьера Нетаньяху
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Idrees Abbas / Globallookpress.com

Ликвидация главы политбюро палестинского радикального исламского движения ХАМАС Исмаила Хании стала демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел Голанских высот со стороны Ливана. Вероятный смысл раскрыл ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, сообщает РИА Новости.

«Руководство Израиля обещало ответить и сдержало слово. Таким образом Нетаньяху показал, что все еще остается сильным лидером, готовым защищать свою страну. Для него это важно, так как среди населения многие негативно настроены по отношению к премьеру», — заявил востоковед.

Ученый также назвал «массированный ракетный удар» по израильским объектам одним из вариантов ответа на действия Израиля со стороны Ирана и его союзников.

Глава политбюро ХАМАС Хания был уничтожен ночью 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».

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      Виктория Кондратьева
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