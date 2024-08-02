Раскрыт смысл ликвидации главы политбюро ХАМАС израильскими военными

Востоковед Долгов назвал ликвидацию Хании демонстрацией силы премьера Нетаньяху

Ликвидация главы политбюро палестинского радикального исламского движения ХАМАС Исмаила Хании стала демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел Голанских высот со стороны Ливана. Вероятный смысл раскрыл ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, сообщает РИА Новости.

«Руководство Израиля обещало ответить и сдержало слово. Таким образом Нетаньяху показал, что все еще остается сильным лидером, готовым защищать свою страну. Для него это важно, так как среди населения многие негативно настроены по отношению к премьеру», — заявил востоковед.

Ученый также назвал «массированный ракетный удар» по израильским объектам одним из вариантов ответа на действия Израиля со стороны Ирана и его союзников.

Глава политбюро ХАМАС Хания был уничтожен ночью 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».