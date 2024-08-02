Раскрыта дата заключения сделки по обмену заключенными

NYT: 25 июня ЦРУ предложило России обмен заключенными

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) предложили Службе внешней разведки России масштабную сделку по обмену заключенными 25 июня этого года. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Переломный момент наступил 25 июня, когда группа сотрудников ЦРУ сидела напротив своих российских коллег во время секретной встречи на Ближнем Востоке», — передает газета.

Авторы материала отметили, что в начале июля стороны снова встретились лично уже в Турции, чтобы проработать «окончательные детали соглашения».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что американские чиновники и дипломаты объездили разные страны Европы и Ближнего Востока, чтобы найти дружественные правительства, готовые освободить находящихся у них граждан России в обмен на американцев. Авторы материала добавили, что за час до снятия своей кандидатуры с выборов президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Словении Роберту Голобу для обсуждения обмена российских граждан, находящихся в этой стране под стражей.

