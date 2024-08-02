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09:51, 2 августа 2024Путешествия

Раскрыта стоимость прямых перелетов из России на Бали

АТОР: прямые билеты из России на Бали будут стоить от 60-80 тысяч рублей

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Билеты на прямые рейсы из России на Бали будут стоить от 60-80 тысяч рублей в обе стороны. Такой прогноз раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, перелеты на индонезийский остров будут столько стоить в периоды низкого спроса.

«Даже 90 тысяч рублей — это неплохая цена, — добавил Мурадян. — Таким образом, стоимость туров на Бали будет около 200-250 тысяч рублей на двоих с перелетом на прямых рейсах».

Президент Индонезии Прабово Субианто поддержал запуск прямых рейсов из России на Бали. Он выразил уверенность, что выполнять полеты на популярный у россиян курорт сможет «Аэрофлот».

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      Мария Борисова
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