Раскрыты города с самыми дешевыми рейсами за границу

Сочи и Петербург стали городами с самыми дешевыми рейсами за границу в сентябре

Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды стали городами с самыми дешевыми рейсами за границу в сентябре. Данные билетных сервисов раскрыла газета «Коммерсант».

В число наиболее бюджетных направлений вошел Минск, в начале осени из Петербурга в белорусскую столицу можно улететь за 3,7 тысячи рублей в одну сторону. Стоимость билетов из Минвод в Актау и обратно начинается от 9,6 тысячи рублей.

Кроме того, за 5,7-7 тысяч рублей из Казани, Сочи и Минвод можно попасть в Казахстан, Армению и Грузию. Также из Сочи есть билеты в Стамбул за 7,8 тысячи рублей и в Абу-Даби — за 11,7 тысячи.

Самым выгодным зарубежным рейсом оказался рейс из Москвы в Азербайджан — перелет до Баку обойдется в сумму от 9,7 тысячи рублей.

Ранее россиянам раскрыли самые выгодные месяцы для перелетов. Ими стали ноябрь и начало декабря, а также февраль и начало марта.