Раскрыты подробности о жизни московских козлов

Найденные в Бутово козлы проживают в плохих условиях

Пасущихся в Бутово козлов нашли на полузаброшенном участке. О том, что московский скот проживает в плохих условиях, стало известно Telegram-каналу MSK1.RU.

На территории, где обитают козы и козлы, разбросаны стройматериалы: кирпичи, доски, трубы и бетонные блоки. Животные вынуждены ходить по мусору. В некоторых местах разбросано битое стекло. По данным канала, хозяина участка уехал, однако дверь в дом открыта. Козы беспрепятственно заходят внутрь. Соседи рассказали, что владелец животных за ними не ухаживает.

Ранее столичные власти подали в суд на владельца козлов в Бутово. Животные пасутся неподалеку от многоквартирных домов на Изюмской улице и рядом со станцией метро «Улица Скобелевская».