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10:33, 2 августа 2024Россия

Власти через суд потребовали запретить жителю Москвы пасти коз у метро

Комитет ветеринарии Москвы попросил суд запретить жителю Бутово пасти коз

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Комитет ветеринарии Москвы попросил суд запретить жителю Бутово пасти коз. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Исковое требование поступило в Зюзинский районный суд города Москвы. Из него следует, что «Московское объединение ветеринарии» обнаружило коз воле многоквартирных домов на Изюмской улице, а также возле станции метро «Улица Скобелевская». Животные паслись без присмотра владельца, «что привело к загрязнению окружающей среды отходами животноводства (навозом)».

Истец также подчеркнул, что нарушение хозяином коз ветеринарного законодательства может привести к распространению заразных болезней, общих для человека и животных. При этом ответчик игнорировал предупреждения и уведомления от Мосветобъединения».

Гуляющих по Южному Бутово коз заметили еще в 2023 году. Тогда местные жители рассказали, что неоднократно наблюдали этих животных в разных частях столичного района. На сделанной очевидцами записи видно, как парнокопытные поедают растения на участке возле многоэтажного дома, а также залезают на припаркованные возле зданий автомобили и отдыхают на них.

Кроме того, в августе 2023 года парнокопытные ворвались в детский центр, где начали совокупляться. Этот момент также запечатлели камеры видеонаблюдения в учреждении. Предварительно, хозяином коз является пенсионер, который живет в частном доме и отпускает их на выпас.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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