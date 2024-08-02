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15:14, 2 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности об организации возможной расправы сенатором Савельевым

«Известия»: Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН для убийства за $100 тысяч
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лишенный неприкосновенности сенатор Дмитрий Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера для своего партнера. Такие подробности об организации возможной расправы раскрывают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, за расправу Савельев должен был отдать 100 тысяч долларов, а ее причиной стала растрата денег одним из его партнеров. Уточняется, что средства принадлежали обществу, которым сенатор управлял вместе со своим знакомым.

Нанятый в качестве исполнителя экс-сотрудник ФСИН обратился в ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов инсценировали исполнение расправы, а затем задержали всех участников схемы во время передачи денег.

Ранее Совет Федерации дал согласие на лишение Савельева неприкосновенности из-за его причастности к организации расправы — об этом на заседании верхней палаты парламента просил Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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      Олеся Мицкевич
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