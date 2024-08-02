Родители оставили сына одного в джунглях и спустя несколько часов узнали о его кончине

Telegraaf: голландский турист был найден бездыханным в джунглях Таиланда

Голландский турист пошел с родителями в поход по джунглям в провинции Таиланда Краби, пропал и не выжил. Подробностями истории поделилось издание Telegraaf.

Уточняется, что в среду, 31 июля, 18-летний молодой человек с семьей отправился на гору Гребень Дракона. Во время восхождения он устал и захотел пить, и мать с отцом решили спуститься за едой и водой, а потом вернуться и продолжить путь вместе.

Когда родители пришли на место, где оставили своего сына одного, его там не оказалось. На звонки по мобильному телефону он не отвечал. Тогда супруги обратились за помощью к жителям местной деревни, которые вызвали полицию и спасателей. Спустя несколько часов они узнали о его кончине — голландца нашли бездыханным у подножия скалы. По предварительным данным, он наслаждался панорамным видом на окрестности, поскользнулся и упал.

В июле американский турист отправился на экскурсию на вулкан Этна в Италии и внезапно почувствовал себя плохо во время подъема. Спасатели попытались реанимировать мужчину, но безуспешно, он не выжил.