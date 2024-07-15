Турист внезапно заболел во время подъема на вулкан в Европе и не выжил

ABC News: турист отправился на экскурсию на вулкан Этна в Италии и не выжил

Американский турист отправился на экскурсию на вулкан Этна в Италии, внезапно заболел во время подъема и не выжил. Подробностями истории поделилось издание ABC News.

По данным горноспасательной службы европейской страны, во время восхождения 55-летний мужчина резко почувствовал себя плохо. Сотрудники службы оперативно прибыли на место, но попытки реанимировать американца не увенчались успехом.

«Участники экскурсий не должны недооценивать риски, связанные с высокими температурами, сильной влажностью и резким скачком высоты», — предупредил представитель альпийской спасательной службы Альфио Феррара.

По словам Феррары, в день трагедии температура на горе Этна составляла от 25 до 28 градусов по Цельсию. Итальянские власти объявили красный уровень опасности в семи городах, в основном в центральных частях страны.

Ранее пожилой турист из Нидерландов отправился в поход на греческом острове Самос и не выжил. Мужчину нашли бездыханным в овраге.

