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14:25, 15 июля 2024Путешествия

Турист внезапно заболел во время подъема на вулкан в Европе и не выжил

ABC News: турист отправился на экскурсию на вулкан Этна в Италии и не выжил

Фото: Giuseppe Famiani / Unsplash

Американский турист отправился на экскурсию на вулкан Этна в Италии, внезапно заболел во время подъема и не выжил. Подробностями истории поделилось издание ABC News.

По данным горноспасательной службы европейской страны, во время восхождения 55-летний мужчина резко почувствовал себя плохо. Сотрудники службы оперативно прибыли на место, но попытки реанимировать американца не увенчались успехом.

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«Участники экскурсий не должны недооценивать риски, связанные с высокими температурами, сильной влажностью и резким скачком высоты», — предупредил представитель альпийской спасательной службы Альфио Феррара.

По словам Феррары, в день трагедии температура на горе Этна составляла от 25 до 28 градусов по Цельсию. Итальянские власти объявили красный уровень опасности в семи городах, в основном в центральных частях страны.

Ранее пожилой турист из Нидерландов отправился в поход на греческом острове Самос и не выжил. Мужчину нашли бездыханным в овраге.

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      Марина Черняк
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