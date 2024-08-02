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18:23, 2 августа 2024Россия

Родители подрывника авто в Москве рассказали о его украинских корнях

Родители подрывника авто в Москве рассказали, что у него есть украинские корни
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Murad Sezer / Reuters

Родители подрывника авто военного в Москве рассказали, что у него есть украинские корни. Интервью с отцом и матерью Евгения Серебрякова публикует RT.

«Родственники по отцовской линии — переселенцы с Украины в эпоху Екатерины Великой. Еще в детстве Евгений видел и слышал в семье определенные традиции, украинские словечки. Наверное, эта национальная принадлежность ему тогда и понравилась. Во время учебы в институте он пытался выяснить, откуда конкретно происходит род Серебряковых», — ответили собеседники издания на вопрос, зачем на одной из страниц в соцсетях Евгений написал свою фамилию на украинском языке.

Со слов родителей, они отговаривали его от этого, но тот не согласился поменять написание. Они также рассказали, что дома часто спорили на тему проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, и их взгляды расходились.

«Но разговоров, что он намерен воевать на стороне Украины, мы от него не слышали. Он не воинственный человек. В армию не ходил по состоянию здоровья. Такое ощущение, что ему хорошо промыли мозги, кто-то втянул его в эту историю», — заявили в беседе с RT родители Серебрякова.

С их слов, сын хотел жить и работать в Европе, часто бывал в Турции и Грузии по работе от банка, и эти поездки не вызывали никаких подозрений. При этом, по данным Следственного комитета, на допросе Серебряков заявил, что в 2024 году летал в Стамбул для встречи с представителем спецслужб Украины.

24 июля стало известно о подрыве машины офицера Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова. Подозреваемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками.

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      Елена Торубарова
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