Россиян предостерегли от срывания некоторых ядовитых цветов

Фитотерапевт Степенский: нарциссы и ландыши способны вызвать рвоту

Не все дикорастущие и садовые растения подходят для букетов, поскольку являются аллергенными или ядовитыми, предупредил кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский. От срывания некоторых ядовитых цветов он предостерег россиян в беседе с радио Sputnik.

По словам Степенского, в садах часто разводят дельфиниум. В нем присутствуют алкалоиды, которые при попадании в организм могут угнетать нервную и сердечно-сосудистую системы, вызывать поражение желудочно-кишечного тракта. Опасны, как отметил врач, и лютики. «Срывая их, можно обжечься соком. А при контакте со слизистыми — например, ребенок потрогал, потом пальцы в рот засунул — могут появиться тошнота и рвота», — сказал он. Ядовиты, продолжил Степенский, все части ландыша, особенно токсичны ягоды: они содержат сердечный гликозид, который при попадании на слизистые может вызвать слабость, тошноту, рвоту и галлюцинации, замедляет пульс вплоть до остановки сердцебиения. Адонис, или горицвет, также содержит сердечный гликозид, отметил врач.

Нарциссы, которые часто используют в букетах, способны вызвать тошноту и рвоту вплоть до потери сознания, рассказал Степенский. А магнолия, распространенная на Черноморском побережье, содержит эфирные масла, вызывающие головную боль. «Магнолия — замечательное, красивое растение с душистыми цветами. Люди ставят ее дома, а утром просыпаются с дикой головной болью, не понимая, почему это происходит», — предупредил он.

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